Coronavirus, i vigili del fuoco tendono una mano alle famiglie bisognose

Le famiglie bisognose possono contare sui vigili del fuoco. I pompieri, dopo avere donato un ventilatore polmonare all'ospedale San Giovanni di Dio, tornano a tendere la mano al prossimo.

I pompieri, dunque, hanno donato dei beni alla mensa della solidarietà e non solo. Cibo anche per i "Volontari di strada" e per la chiesa di San Giuseppe, ad Agrigento. Sono giorni di grande emergenza per via Coronavirus.

Sono diverse le famiglie in difficoltà, persone che potranno contare sul grande cuore dei vigili del fuoco.

