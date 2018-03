Scelta come la zona del rilancio, la via Vallicaldi oggi è sommersa dai rifiuti

Scelta come la via della rinascita, oggi la via Vallicaldi è sommersa dai rifiuti. Una discarica a cielo aperto, proprio dove alcuni volontari avevano investito del tempo per bonificare tutta la zona.

L’ingresso della via Vallicaldi è occupato da un cumulo importante di rifiuti. Un colpo d’occhio per una zona che negli ultimi anni è riuscita a mettere in fila eventi ed iniziative.

I rifiuti, tanti, sono proprio a ridosso di uno dei murales della zona, a segnalare il fatto è stata l’associazione ambientalista di Agrigento, “Mareamico”.