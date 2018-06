Maxi discarica in via Vallicaldi, multati sei "lanciatori seriali"

La maxi discarica a cielo aperto della via Vallicaldi ha indignato gli agrigentini. La polizia municipale coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, ha multato sei “lanciatori seriali”. Si tratta di soggetti che hanno depositato i loro rifiuti in pieno centro storico.

Dopo il controllo dei sacchetti della spazzatura, sono stati individuati i trasgressori. I sei soggetti “pizzicati” sono stati sanzionati. La via Vallicaldi segnata come zona della rinascita, non vive giorni felici.

La riqualificazione ed il laboratorio artistico della zona, in poco tempo sembrerebbe essersi trasformata in una discarica a cielo aperto.