Tir perde il controllo e finisce fuori strada: necessaria una gru per il recupero

Autoarticolato finisce fuori strada, tanta paura ma nessun ferito grave. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi un mezzo pesante durante la notte di venerdì, nei pressi del bivio per la zona industriale di Agrigento, avrebbe perso il controllo forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, sbandando e andando fuori strada, non prima di aver abbattuto tutto al suo passaggio.

Sul posto si sono recati carabinieri, polizia e vigili del fuoco. L'uomo non ha avuto bisogno di cure, ma è stato necessario ricorrere ad una grossa gru per riportare su strada il mezzo. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte e parte della mattinata.