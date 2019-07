Scontro fra auto e moto a Zingarello, due giovani in ospedale dopo l'incidente

Due diciottenni di Favara sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo un brutto incidente stradale verificatosi, nel pomeriggio, in via Marina di Pietrasanta, nei pressi di Zingarello. A scontrarsi - per cause in corso d'accertamento da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale - sono state una Ford Focus e uno scooter Honda Sh. I due giovani, che erano sul ciclomotore, sono stati sbalzati dalla sella e sono rimasti feriti.

Subito soccorsi, con le ambulanze del 118, i due ragazzi sono stati portati all'ospedale di contrada Consolida. Uno sarebbe in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'altro ragazzo, invece, sarebbe rimasto illeso ma sotto choc.