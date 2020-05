A Zingarello una discarica a cielo aperto, Hamel: "La zona verrà bonificata"

La discarica a cielo aperto di Zingarello aveva sollevato proteste e polemiche. Questa mattina, secondo quanto fatto sapere dall'assessore all'Ambiente e all'ecologia Nello Hamel, il problema della raccolta dei rifiuti nella località di Zingarello è stato avviato a soluzione.

"Nella prima fase - dice Hamel - partirà da oggi, giovedì 28 maggio, un furgone con un addetto alla raccolta che sosterà nell'area dov'erano posizionati i cassonetti stradali per consentire ai residenti di conferire i rifiuti secondo il calendario della differenziata. L'orario di conferimento sarà dalle ore 10.30 alle ore 12.00 di tutti i giorni tranne la domenica. Contestualmente si procederà alla bonifica della discarica che si era creata attorno ai cassonetti stradali, che saranno rimossi. il gestore del servizio curerà inoltre il posizionamento a Zingarello di un gazebo dove saranno fornite tutte le informazioni utili e dove saranno distribuiti i mastelli agli utenti che abitano in questa frazione. Per la consegna dei mastelli si dovrà compilare un'autocertificazione e consegnare una copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale".