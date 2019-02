Troppi furti in villa, vanno a dare un'occhiata alla loro casa: fuggono 2 ladri

Allarmati dalla recrudescenza di furti di infissi, erano andati a Zingarello a dare un’occhiata alla propria villetta estiva. Giunti a pochi metri dalla loro residenza, la coppia di agrigentini ha fatto la scioccante scoperta: all’interno del loro giardino si stavano aggirando due giovani. Due ladri verosimilmente che, all’arrivo dei padroni di casa, si sono subito messi su uno scooter e sono fuggiti. Ai proprietari della villetta estiva non è rimasto altro da fare che comporre il 113 e attendere l’arrivo di una pattuglia della sezione Volanti della Questura. I due, a quanto pare, non erano ancora riusciti ad intrufolarsi all’interno della villetta. Di fatto, i proprietari della casa estiva – seppur inconsapevolmente – hanno bruciato il presunto intento predatorio dei due giovani.

I poliziotti della sezione Volanti hanno, subito, setacciato l’intero quartiere residenziale, per la maggior parte vacante in questo periodo dell’anno. Cercavano due sospetti su uno scooter, ma purtroppo non è stato pizzicato nessuno. Negli scorsi giorni, nella notte fra martedì e mercoledì per la precisione, nel giro di pochissime ore, dei malviventi sono riusciti a sradicare e a portare via gli infissi di ben cinque villette di Zingarello. Ed ecco perché, in tanti, nelle ultime ore, sistematicamente vanno a dare una controllata alle residenze estive.