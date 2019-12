Zone economiche speciali: inseriti altri due comuni della provincia

La Regione Siciliana ha inserito l'area industriale di Ravanusa tra le cosiddette Zes, le "Zone economiche speciali". L'Amministrazione comunale aveva presentato istanza all'Assessorato alle attività produttive nei mesi scorsi per tentare di rientare tra i territori in cui era applicabile questa forma "agevolata" di investimento. Una finestra era stata aperta dal fatto che rispetto alla prima individuazione fossero rimaste libere alcune migliaia di metri quadrati da poter destinare a questo scopo.

Istanza accolta, insieme a quella presentata dal comune di Palma di Montechiaro, consentirà adesso di applicare regimi fiscali agevolati, con lo scopo, almeno in premessa, di attrarre capitali e investimenti. In provincia vi era già la zes individuata per l'ex area industriale di Porto Empedocle.

"Ad agosto – spiega in una nota l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano - avevamo promesso tempi celeri per l’assegnazione della quota integrativa e, grazie allo straordinario lavoro della Cabina di regia, della commissione incaricata per la valutazione e della disponibilità e sensibilità degli enti locali, oggi non solo siamo in grado di redigere la proposta integrativa ai Piani di sviluppo strategico delle due Zes, ma di inviare tutto in brevi tempi a Roma al dipartimento per le Politiche di coesione. Stiamo facendo di tutto perché il 2020 possa essere l’anno dell’istituzione delle Zes siciliane".