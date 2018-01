"Zero e Lode", eliminate al fotofinish le due concorrenti dell'Agrigentino

Si chiamano Elisabetta Napoli e Maria Chiara Tacci, sono le due concorrenti di “Zero e Lode”. La trasmissione in onda su Rai 1 è condotta da Alessandro Greco. Le due donne di Sciacca sono state però eliminate. Le “Cucchitelle” così hanno scelto di chiamarsi in gara, non sono riuscite a dare una risposta esatta sulla educazione tecnica. L’errore decisivo ha fatto sì che Elisabetta e Maria Chiara dicessero addio alla trasmissione di Rai 1.