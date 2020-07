World Folk Vision, una giuria d'esperti "premia" l'Akragas folk

L’Akragas Folk Dance Group, primo tra i gruppi di folklore italiani al World Folk Vision. Gli agrigentini conquistano la giuria popolare e conquistano un sesto posto assoluto. A votare, dunque, una giuria di esperti. Il gruppo folk come il primo gruppo folklorico agrigentino e italiano oltre che sesto in assoluto nella sezione danza, tra i 3950 partecipanti al World Folk Vision.

“Il lavoro fatto finora - dichiara Nino Lauretta, presidente del gruppo - ci ha portati a una finale che per alcuni può non valere molto, trattandosi di un contest virtuale ma che per noi ha un sapore particolare visto anche risultato. Siamo fieri come sempre di rappresentare ai massimi livelli la nostra città che speriamo presto di tornare a portare in giro per il mondo".