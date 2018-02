Wind Tre con i Nomadi in concerto per "Agrigento 2020"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grande concerto, sabato 3 febbraio alle 21.00, ad Agrigento, in piazza della Stazione, dove lo storico gruppo musicale dei Nomadi si esibirà per proporre le nuove canzoni dell'ultimo album "NOMADI DENTRO" e i loro più grandi successi evergreen. Già dal pomeriggio, nelle strade e nelle piazze del capoluogo siciliano, alcuni gruppi folk animeranno la città con attività musicali e di intrattenimento.

Wind Tre, insieme al comune di Agrigento, promuove l’iniziativa sostenendo la candidatura della suggestiva città dei templi a Capitale della Cultura 2020. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha, infatti, accolto con entusiasmo questo progetto che ha l’obiettivo di rappresentare la città finalista nel campo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’architettura nel nostro Paese.

Proprio in questi giorni, ad Agrigento, Wind Tre, nell’ambito del processo di consolidamento della propria rete, ha completato con successo l’integrazione dei due rispettivi network. La nuova rete mobile che incrementa la velocità 4G fino al 250% e potenzia la copertura 3G e quella 4G, soprattutto negli ambienti indoor della città, garantirà numerosi vantaggi ai clienti consumer e business di Wind e di 3, grazie ad una migliore ‘user experience’.

Il processo di consolidamento della nuova rete di Wind Tre, oltre ad Agrigento, è già in fase avanzata anche in altre città come Roma, Milano, Bologna, Trieste, Ascoli Piceno, Alessandria, Bari e Cosenza, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2018, un capillare ed esteso network, con oltre 21mila siti, sull’intero territorio nazionale.