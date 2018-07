Alba alla Valle dei Templi, Irma in concerto e la movida: il week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Musica, concerti e giornate speciali alla Valle dei Templi. Incontri, convegni e tanto altro per un fine settimana tutto da vivere.

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere Fai d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 24 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto per oltre 180 appuntamenti, che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Venerdì 13 luglio al ristopub Yellow, un trio jazz d'eccezione. Via all'evento "Amarsi un pò". Il trio è formato da:

Alla chitarra, Sergio Munafò, alla voce Pamela Barone feat Carmelo Salemi alla tromba e flicorno.

Dall’11 al 14 luglio, a partire dalle 21 torna anche quest’anno il festival del cinema archeologico nella suggestiva cornice del Tempio di Giunone. L’evento costituisce ormai un appuntamento atteso sia dagli studiosi, sia dal vasto pubblico degli appassionati, che ogni anno seguono il festival, attratti dall’alto livello qualitativo della manifestazione.

Una marcia silenziosa attraverso il cardo I ed il Teatro Ellenistico. Il fascino misterico del sole che inizia a sorgere dietro le colonne del Tempio della Concordia. E poi l'Iliade, che pervade e ricopre, come un'eco lontana, la Via Sacra. È l'Alba alla Valle dei Templi che, anche quest'anno, decide di regalare emozioni uniche ed irripetibili a tutti i visitatori giunti

ad Agrigento per godere delle sue meraviglie storiche, archeologiche e paesaggistiche.

Domenica di musica e grandi ospiti al centro commerciale Città dei Templi. Il 15 luglio, super appuntamento con Irama, vincitore della diciassetesima edizione del talent show 'Amici di Maria De Filippi'. Il giovane cantautore, dalle 18, incontrerà i fans per foto e autografi. Per partecipare è necessario acquistare il suo CD presso il centro.

E' stato presentato ufficialmente il manifesto del nuovo musical de iContemplAttivi. L'opera rock Giulietta e Romeo, che il gruppo di Naro metterà in scena il prossimo 14 e 15 luglio.