Wedding Awards 2019, il riconoscimento a due fotografe dell'Agrigentino

Ambizioso riconoscimento per due fotografe dell’Agrigentino. Si tratta di Elisa Bellanti e Annalisa Contrino. Le due professioniste ricevono il il premio più prestigioso del settore nuziale: Wedding Awards 2019, consegnato dal portale Matrimonio.com nella categoria Fotografia e video. Anche quest’anno, le oltre 55.000 aziende di Matrimonio.com si sono contese i premi Wedding. Le coppie che hanno scelto “Foto Event Studio” per il loro matrimonio nel 2018 e che hanno lasciato una recensione positiva su Matrimonio.com sono state determinanti per l’assegnazione del premio.

Da sei anni, Matrimonio.com assegna questi premi all'eccellenza dei servizi offerti dalle aziende del settore nuziale in Italia, grazie alle recensioni degli sposi che hanno scelto e recensito i professionisti che hanno contribuito riorganizzazione delle loro nozze.

Questo premio è ormai un punto di riferimento nel settore e un marchio di garanzia per le coppie di futuri sposi alla ricerca dei fornitori per il grande giorno.

I premi Wedding Awards riguardano le seguenti 18 categorie: Banchetto, catering, fotografia e video, Musica, auto matrimonio, Trasporto, Partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, torte nuziali, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, Gioielleria, luna di miele, wedding Planner e vedono fra i premiati anche il prestigioso Castello Chiaramonte e i gruppi musicali emergenti Coraga Band e Camurrìa.