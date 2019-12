Walk in the Valley: associazioni, studiosi e visitatori a spasso fra i templi

Tante associazioni culturali del territorio ed il Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento anche oggi hanno regalato una giornata memorabile ai circa 500 partecipanti a Walk in the Valley.

La prima passeggiata pubblica su una prima parte dell'itinerario ambientale della Valle dei Templi ha riscosso un grande successo di partecipanti. Lungo il percorso momenti di confronto, conoscenza e la performance della piccola Beatrice con un canto in greco antico da lasciare tutti entusiasti.

Calogero Alaimo Di Loro, insieme ad altri studiosi del territorio hanno presentato le peculiarità ambientali della Valle.

È stata anche occasione per raccogliere fondi per i Volontari di strada, e quindi per aiutare le famiglie meno fortunate in questi periodo natalizio e non solo, sono stati infatti distribuiti tutti i 100 biglietti della lotteria di beneficenza.

Appuntamento al 5 gennaio, prima domenica del mese, per la seconda parte dell'itinerario ambientale.