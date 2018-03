Salvatore Vullo e l'Akragas sono vicini: raggiunto l'accordo di massima

L’Akragas e Salvatore Vullo sono vicini, tanto da avere già un accordo di massima.

Il club ed il quasi certo allenatore dei biancazzurri sono vicini alla firma. Dopo un primo incontro, Russello è riuscito a portare a casa l’allenatore.

Il successore di Lello Di Napoli, dovrà affrontare una situazione non facile. I biancazzurri sono con metà piede in D, una situazione in classifica deficitaria e l’umore sotto i tacchi.

Vullo conosce l’Akragas, l’ambiente e la città. I tifosi sono pronti ad accogliere il nuovo allenatore dei giganti.