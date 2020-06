Disagi all'Agenzia delle entrate, Vullo: "Garantire i servizi ai cittadini"

Disagi e disfunzioni all'Agenzia delle Entrate di Agrigento. A segnalarlo, con una nota, è il consigliere comunale di Uniti per la città Marco Vullo.

"Molti cittadini mi raccontano di avere grosse difficoltà nel potere riuscire a chiedere il rilascio di servizi a causa della forte riduzione del ricevimento al pubblico che si traduce in vai e vieni dalla struttura provinciale della Agenzia senza concludere a volte nulla a seguito delle lunghe file e della mancanza del personale in specifici settori. Mi raccontano - continua - di file di cittadini che iniziano a presentarsi dietro la porta alle 6 del mattino con la paura di perdere il turno o di non riuscire ad ottenere la prestazione e nonostante ciò anche rischiando di non potere avere rilasciati gli atti necessari a causa della mancanza del personale addetto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vullo, in dettaglio, chiede di contemperare le misure di contenimento del Covid-19 con una efficiente organizzazione dei propri servizi.