Maltempo, si apre una gigantesca voragine a pochi passi dalla statale 115

Una voragine di circa due metri si è aperta, nella tarda serata di ieri, quasi all'altezza del bivio per Giallonardo, in territorio di Siculiana. Sul posto, scattato l'allarme, si sono immediatamente precipitati i carabinieri della stazione di Siculiana, i volontari della Protezione civile comunale e i tecnici dell'Anas.

L'area - che si incontra dopo essersi lasciati alle spalle la statale 115 - è stata transennata ed è stata collocata la segnaletica per richiamare all'attenzione gli automobilisti di passaggio. S'è rischiato grosso, ma per fortuna nessuno s'è fatto male. I carabinieri e i volontari della Protezione civile comunale hanno garantito, durante le prime ore e dunque durante la fase di accertamento e verifica del dissesto, la viabilità. E lo hanno fatto nonostante la pioggia continuava a cadere. Già stamani, operai e mezzi sono al lavoro per cercare di eliminare il pericolo. A determinare il cedimento stradale - si è, appunto, aperta una voragine di circa due metri - sono state le forti e insistenti piogge delle ultime ore.