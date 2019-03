Rottura lungo l'acquedotto Voltano, previsti disservizi nella distribuzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che gli operatori del Gestore, nella mattinata di oggi,19/03/2019, hanno riscontrato una perdita idrica sull’acquedotto “Voltano”, in via Caduti in Miniera (nella zona del cimitero di Aragona); acquedotto che approvvigiona il serbatoio “Cartesio” nel Comune di Favara. Per tale motivo, la fornitura idrica nel suddetto Comune è stata momentaneamente sospesa per consentire l’esecuzione dei necessari lavori di riparazione.

Di conseguenza la distribuzione idrica prevista nelle giornate di oggi e domani potrà subire limitazioni e/o slittamenti. Una volta terminati i lavori di riparazione del guasto, la fornitura idrica sarà ripristinata, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.