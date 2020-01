Condotta Voltano, ancora una rottura: di nuovo disagi per i cittadini

Ci risiamo: nuovi guasti alle condotte Voltano e nuovo disagi per i cittadini della provincia, che resteranno in diversi casi con i rubinetti a secco.

Come da consuetudine, infatti, la gestione commissariale dell'Ati Ag9 ha comunicato che è stata riscontrata una forte diminuzione dell'acqua in arrivo al partitore Cozzo tondo di San Biagio Platani, per un "presumibile guasto sulla condotta principale che alimenta i comuni serviti dalla linea Voltano".

Sospesa la fornitura idrica quindi nei comuni di San Biagio Platani, Porto Empedocle (serbatoio San Calogero), Comitini e Aragona, mentre sarà ridotta la fornitura ad Agrigento (nelle frazioni di San Michele, Zona industriale, Fontanelle, Giardina Gallotti e Montaperto), Porto Empedocle (area portuale), utenze Voltano, Favara, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Raffadali e Joppolo Giancaxio.