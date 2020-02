Condotta Voltano, registrata una nuova rottura: diversi comuni a secco

Registrata una "forte diminuzione dell'acqua in arrivo al partitore di Aragona" per un possibile guasto sulla condotta principale che serve i Comuni alimentati dalla linea Voltano, nuovi disagi in vista.

La Girgenti Aque ha infatti annunciato che è stata sospesa la fornitura idrica a Porto Empedocle, nell'area servita dal serbatoio San Calogero, a Comitini, Aragona, Agrigento (frazioni di San Michele, Zona Industriale, Fontanelle), Favara e per tutte le utenze Voltano.

Come sempre dal gestore si "assicura che i tecnici e gli operatori del Gestore sono a lavoro per l'individuazione del guasto" e che "ripristinata la regolare fornitura idrica, la distribuzione tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".

I casi di interruzione della fornitura sulla linea Voltano sono ormai innumerevoli.