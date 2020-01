Acquedotto Voltano, che disastro: ancora una rottura e comuni a secco

L'acquedotto Voltano, in contrada Mulinazzo, a Santo Stefano di Quisquina, ha registrato una rottura. Ancora una volta. Non si contano più le interruzioni nella fornitura idrica che nel tempo si sono registrate in provincia di Agrigento per problemi connessi appunto alla rete di adduzione che fu del Consorzio ormai in liquidazione. L'ultima è quella di oggi, che sta provocando come prevedibile una interruzione della fornitura idrica nei comuni di:Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto, via Unità d’italia, Fontanelle, San Michele, zone servite dal serbatoio Madonna delle Rocche); San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Raffadali, Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara e per le utenze Voltano.

"Potranno verificarsi slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e di domani - annuncia la Girgenti Acque -. Si rassicura che, si sta provvedendo ad interessare le altre linee acquedottistiche (acquedotto Fanaco) al fine di alimentare, seppur in forma ridotta, i suddetti comuni. A conclusione degli interventi di riparazione la fornitura idrica tornerà regolare e, quindi, sarà ripristinata la distribuzione idrica, che si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici".