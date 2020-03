Voltano, ancora una rottura in contrada Mulinazzo: diversi comuni a "secco"

Ancora un guasto per l'acquedotto Voltano: diversi comuni rimangono a secco. La gestione commissariale della Girgenti Acque comunica infatti che oggi è stata riscontrata una rottura in contrada Mulinazzo, sul territorio di Santo Stefano Quisquina e questo porterà ad una interruzione nella fornitura idrica in diversi centri.

In particolare senza acqua, fino all'avvenuta riparazione, rimarranno i comuni di Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto, via Unità d’italia, Fontanelle, San Michele. serbatoio Madonna delle Rocche), San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Raffadali, Aragona, Comitini, Porto Empedocle (area portuale), Favara e utenze Voltano.