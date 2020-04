Assistenza ai bisognosi e ai più fragili, ecco: "IoaiutoAgrigento"

Assistenza domiciliare a chi non può uscire da casa, supporto per la compilazione della modulistica per ottenere i buoni spesa, sostegno con generi alimentari per le famiglie bisognose, distribuzione di mascherine per chi ne avesse necessità (anche se solo chirurgiche".

Sono questi alcuni dei servizi che un gruppo di agrigentini inizieranno a garantire in questi giorni per aiutare chi è più fragile. A promiuovere il tutto, gli agrigentini Mauro Montante e il consigliere comunale Salvatore Falzone.

"Oltre all'emergenza sanitaria - dicono i promotori dell'iniziativa - si manifesta già una grande emergenza economica e sociale che purtroppo non potrà far altro che aumentare nei prossimi mesi. Insieme a tanti amici che hanno manifestato la loro adesione in questi giorni stiamo avviando questa iniziativa, attivando una casella email a cui poter scrivere per le richieste, cioè ioaiutoagrigento@gmail.com. Chi ha bisogno può, comunque, anche scriverci in privato".