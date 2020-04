I volontari di Strada "salutano" l'arcivescovo Montenegro: "Don Franco estimatore e amico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Salutiamo mons. Francesco Montenegero come un grande estimatore e amico della nostra associazione. In questi anni ci ha sempre sostenuto ed incoraggiato nella nostra missione accanto alle famiglie che vivono situazioni di disagio economico. Mai ha negato un aiuto, un sostegno, un gesto di amicizia e incoraggiamento ai Volontari di Strada e, ovviamente, tramite loro, alle centinaia e centinaia di famiglie del territorio agrigentino che vivono situazioni di povertà, aggravati, in questo periodo, dall'emergenza Covid-19. Come non ricordare, poi, il suo appoggio alla nostra battaglia in occasione della destinazione di fondi regionali alla lotta alla povertà tramite lo strumento di Democrazia Partecipata del Comune di Agrigento. Emozionante, poi, la serata vissuta il 10 luglio 2019 quando dalle Sue mani ricevetti l’attestato di riconoscimento “Exempla Trahunt” – San Calogero - , per le attività caritatevoli svolte. E lo abbiamo avuto al nostro fianco quando, non più tardi di qualche mese fa, come associazione, abbiamo lanciato un forte e disperato appello perché ad Agrigento ci fosse una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni pubbliche alle problematiche legate alla solidarietà sociale. In quella occasione una nostra delegazione venne ricevuta da don Franco in Vescovado per ascoltare di persona le nostre proposte e istanze. Oggi, in occasione della notizia della nomina del Suo successore, sentiamo di dirgli una sola parola dettata dal cuore: Grazie.

Al neo Arcivescovo, don Alessandro Damiano, l'augurio di un caloroso benvenuto in una realtà, quella agrigentina, difficile, complessa, ma composta da gente laboriosa, dignitosa e generosa. Con l'auspicio che possa proseguire nel cammino tracciato da don Franco".