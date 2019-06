Migranti in mare, lampedusani dormono sul sagrato: "Su quella barca ci siamo tutti"

La Sea Watch si trova in acque internazionali, la Ong con a bordo dei migranti, non ha il permesso per approdare in un porto sicuro. Lampedusa non dimentica e per questo da due giorni, il parroco don Carmelo La Magra, ha radunato dei volontari. L’obiettivo è puramente solidale, il parroco di Lampedusa, ha organizzato un sit in a favore dei migranti. "Continueremo a dormire sul sagrato delle chiesa finchè non sarà consentito loro di scendere a terra in un porto sicuro”.

L’appello di Carmelo La Magra ha fatto eco in tutta Italia. Per il secondo giorno i volontari di Forum Lampedusa Solidale hanno dormito sotto le stelle. “Su quella barca ci siamo tutti. Non siete soli – hanno fatto sapere i volontari -. Vi aspettiamo a Lampedusa”.

Grandi e piccoli hanno voluto esserci, il sit in di pace con in testa il parroco lampedusano, ha coinvolto anche i giovanissimi. L’urlo di pace parte dall’isola più grande delle Pelagie, Carmelo La Magra, non si ferma e questa sera è in programma una nuova notte ai piedi della chiesa.