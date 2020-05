Mascherine per il "San Giovanni di Dio", volontari dell'Advps in azione

Carico di mascherine per l’ospedale San Giovanni di Dio. L’associazione donatori Advps di Agrigento ha donato 500 dispositivi di sicurezza. La donazione è stata fatta per mano di alcuni volontari dell’associazione provinciale, composta dal presidente Maurizio Dell’arte e dai componenti del direttivo Giuseppe Buccheri, Gerlando Bonomo, Ferdinando Cavallaro, Alessandro Volpe, Michele Nocca e Antonella Gallo Carrabba. Le mascherine chirurgiche e FFP2, sono stati donati al personale sanitario del nosocomio agrigentino. A ricevere il carico è stato il medico Buscemi per il Reparto Trasfusionale, ma anchet Gallo Afflitto per il Reparto Oculistica ed il medico Albanese per il Pronto Soccorso.

“Oggi - dicono i volontari dell'associazione - più che mai la solidarietà da parte di un’associazione come la nostra, che fa del volontariato la sua fonte di attività sociale, assume una notevole importanza, soprattutto quando viene effettuata nei confronti del personale sanitario, in prima linea in questo delicato periodo".