Volontari di strada, visite gratuite per il diabete grazie allo "Sportello amico"

E' stato inaugurato, stamattina, nella sede dei Volontari di strada, lo “Sportello amico”, il nuovo servizio voluto dall’Associazione Onlus, grazie alla collaborazione del “Medico senza frontiere”, Aldo Lo Curto.

Oltre una decina le persone che si sono sottoposte, gratuitamente, al test per il diabete.

“Si tratta di una malattia sociale sempre più frequente della quale, a volte, - ha sottolineato Aldo Lo Curto – il paziente non sa di soffrire. Il mio obiettivo – ha proseguito – non è solo circoscritto all’esame del test o alla misurazione della pressione per accertare se un paziente è iperteso e dunque fare medicina preventiva, ma è quello di “ascoltare” e dare consigli alle persone. Molto spesso capita che il paziente che si rivolge al proprio medico di famiglia, spieghi la malattia con parole tecniche. Ebbene, è mia intenzione sin dalla prossima volta che sarò ad Agrigento ai Volontari di strada di illustrare con parole semplici diagnosi e terapia, anche in dialetto siciliano".

Nel corso della sua permanenza, nella sede dei Volontari di strada, Aldo Lo Curto, ha anche incontrato il referente ad Agrigento del Banco Farmaceutico, Maurizio Bonomo, per gettare le basi per una convenzione.

Prossimo appuntamento con Aldo Lo Curto e i test per il diabete, sono in programma sabato 3 febbraio e sabato 3 marzo prossimi, sempre dalle ore 10 alle 12,30, nella sede dell’associazione Volontari di strada al Viale della Vittoria, 313.

"E’ stata una mattinata intesa e ricca di umanità, – ha commentato la presidente dei Volontari di strada, Anna Marino - quella del dottore Aldo Lo Curto è stata davvero una bella lezione di solidarietà e di amore verso il prossimo, verso gli ultimi. Siamo noi ad essere orgogliosi della sua presenza”.