Natale a Villaseta, i Volontari di strada: "Segnale di riscatto in una realtà a rischio"

Tutto pronto per l'edizione 2019 del Natale a Villaseta. Anche quest’anno previsto un ampio ventaglio di appuntamenti che avranno il contributo e il patrocinio di importanti istituzioni, quali Comune, Questura, Asp, ma anche di varie associazioni e di club service e di sponsor privati.

Si comincerà domenica primo dicembre con una pulizia straordinaria delle vie del quartiere di Villaseta. Lavori, quali potatura di alberi, pulizia dei marciapiede, rimozione di rifiuti, che saranno effettuati grazie al contributo di nostri operatori, di operai del Comune di Agrigento, ma anche di semplici cittadini di Villaseta.

“Dopo il successo dello scorso anno ­ - sottolinea la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino – abbiamo deciso di replicare l’iniziativa “C’è il Natale a Villaseta”, forti anche del gradimento registrato da parte dei residenti dopo l’apertura di una nostra sede nella frazione. Anche per l’edizione 2019, il nostro obiettivo è quello di mantenere accesi i riflettori su Villaseta per dare un segnale di forte riscatto ad una realtà a rischio, storicamente messa sempre ai margini. L’impegno è sempre rivolto alle diverse famiglie bisognose alle quali non manca il nostro appoggio e la nostra assistenza” – conclude Anna Marino.

E di pari passo si lavora alla "Lotteria della solidarietà" dei Volontari di Strada, il cui ricavato è utilizzato per l'acquisto di generi di prima necessità per i bambini bisognosi che l'associazione assiste. Saranno assegnati 27 bellissimi premi donati dagli sponsor che hanno aderito all'iniziativa. La cerimonia di estrazione è in programma venerdì 27 dicembre alle 17,30, sempre nella sede dell'associazione Volontari di Strada Onlus. Un biglietto costa solo 2 euro e si potrà acquistare in sede fino a pochi minuti prima dell’estrazione.

"Sarà anche l’occasione - fa sapere Anna Marino - per scambiarsi gli auguri di buon anno e per ringraziare tutte le persone che, attraverso le loro donazioni, permettono all’associazione di aiutare concretamente tante famiglie bisognose".