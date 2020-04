Contributo di Federnotizie ai Volontari di Strada, Marino: "E' una boccata d'ossigeno"

“Rivolgo, a nome di tutti gli operatori, un forte sentimento di gratitudine nei confronti di Federnotizie, l'organo di stampa di Federnotai, il sindacato dei notai italiani. Federnotizie ha infatti individuato nei “Volontari di Strada” di Agrigento, una delle quattro associazioni Onlus a cui destinare un contributo di 2.500 euro per le attività a sostegno e in aiuto alle famiglie in difficoltà, causata dall’emergenza Coronavirus”.

Sono le parole della presidente, Anna Marino, a commento della decisione adottata dalla testata dell'associaizione sindacale dei notai di devolvere in beneficienza quanto raccolto attraverso la vendita di un ebook edito da Federnotizie. Un' iniziativa partita già dall'Associazione sindacale dei Notai della Lombardia, con iniziative dedicate agli ospedali del Nord, ma che è stata estesa anche a favore delle Regioni del Sud, più colpite dall'emergenza e più in difficoltà sotto il profilo della raccolta fondi. In particolare, sono state individuate quattro Onlus (la Caritas Diocesana di Reggio Calabria Bova, Angeli del Quartiere di Lecce, l’Altra Napoli e, appunto, i Volontari di Strada di Agrigento) a cui è stato suddiviso, in parti eguali, il ricavato di 10 mila euro proveniente dalla vendita dell’ebook.

“Ovviamente, un ringraziamento particolare e sentito va Claudia Gucciardo, presidente del Consiglio Notarile di Agrigento, donna sensibile e da sempre vicina alla problematiche legate alla solidarietà, per avere segnalato la nostra Associazione e le attività che essa svolge da quasi un decennio su tutto il territorio di Agrigento a favore e a sostegno delle famiglie in difficoltà, aumentate a dismisura nelle ultime settimane a causa dell’emergenza Coronavirus. La scelta da parte dei notai di renderci fruitori del contributo in denaro, da un lato ci rende particolarmente orgogliosi e ci gratifica dell’impegno e del lavoro che tutti noi svolgiamo, in particolare in questo momento storico, e dall’altro costituisce una importante boccata d’ossigeno per le attività a tutto campo dell’Associazione a favore delle famiglie che assistiamo, delle quali mi faccio portavoce dei sentimenti di ringraziamento nei confronti di Federnotizie”.