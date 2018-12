Il Natale al "Bonamorone", donati dei regali: all'evento anche Firetto

Giornata speciale per i "Volontari di strada". Questa mattina nell'ambito delle iniziative "C'è un Natale a Villaseta" questa mattina una giovane delegazione si è ritrovata nel quartiere di Bonamorone, raccogliendo l’appello e il grido i dolore dell’operatore culturale Mario Pardo, per dare un segnale di vicinanza e solidarietà alle decine di residenti che vivono in una situazione di disagio economico.

Decine di volontari hanno creato un momento di festa per i bambini residenti, distribuendo giocattoli, vestiario e alimenti.

Nel corso della mattinata, ha fatto visita al quartiere, nel bel mezzo delle iniziative, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che ha ricolto parole di apprezzamento per l’iniziativa.

"Due momenti di grandissimo coinvolgimento – sottolinea la presidente Anna Marino ­ - che ci ha riempito il cuore, come peraltro testimoniato dal bellissimo murales di Sergio Criminisi. Alla domanda che parte col cuore di quanti hanno bisogno, noi rispondiamo offrendo le nostre mani piene di cuore e di solidarietà. A Bonamorone abbiamo voluto raccogliere l’appello, quasi una sorta di grido di allarme e di dolore di Mario Pardo, per dare un segnale di vicinanza, appoggio e di assistenza alle diverse famiglie bisognose del quartiere".