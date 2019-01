Quasi 200 famiglie senza generi alimentari, i Volontari di Strada lanciano un appello

L’associazione onlus “Volontari di Strada”, che assiste ad oggi oltre un migliaio di persone in stato di povertà, lancia un accorato e pressante appello al "gran cuore degli agrigentini", per l'avvio di una raccolta permanente, a partire da oggi, di alimenti di prima necessità.

"In un territorio sempre più povero si abbatte, come una mazzata, la decisione, si spera momentanea - spiegano in una nota -, della mancata fornitura di prodotti alimentari da parte del Banco alimentare a cui la nostra associazione è consorziata. Il tutto con ripercussioni facilmente immaginabili per centinaia di famiglie assistite dalla nostra associazione con distribuzione di generi di prima necessità (pasta, riso, latte, olio) due volte al mese. La catena di solidarietà rischia drammaticamente di spezzarsi con ricadute pesantissime per nuclei familiari ai quali verrà a mancare tutto. Una situazione che rischia provocare inevitabili contraccolpi in una città, peraltro, sempre più distratta verso i bisogni di chi non ha nulla o di chi ha perso il lavoro. Insomma disagi su disagi in un territorio devastato dalla sempre più dilagante povertà".

Il presidente dell'associazione, Anna Marino, ha quindi proposto l'avvio di una "raccolta permanente di alimenti di prima necessità" .

Diverse le modalità di contribuzione: la donazione diretta presso la sede dei Volontari al viale della Vittoria, 313, nei giorni di martedì e sabato mattina, presso “Bimboa” di Valentina Russo Cirillo al Villaggio Mosè, oppure direttamente lasciando del cibo dentro la macchina dell'associazione, parcheggiata in via Garibaldi, che rimane sempre aperta. Per chi volesse invece offrire una donazione in denaro attraverso un bonifico bancario, ecco come può fare: Associazione Volontari di Strada Onlus Viale della Vittoria, 313 92100 Agrigento Codice IBAN:

IT22Y0200816600000102808340, Unicredit Banca.