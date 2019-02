"Smontate le cassette per i volantini", il Comune diffida cittadini e amministratori

Lotta ai "volantini selvaggi" del Comune di Agrigento, constatata l'impossibilità/incapacità di fare sanzioni alle ditte di distribuzione dei depliant che li smaltiscono in modo non regolare (violando due ordinanze sindacali già esistenti) punta a rivolgere la propria attenzione nei confronti di chi viene sempre e comunque raggiunto dai provvedimenti sanzionatori: i cittadini.

Così per ridurre l'abbandono dei depliant per strada, il Comune vieterà, con l'obbligo della rimozione in tempi rapidi, i contenitori aperti porta pubblicità che vengono solitamente installati nei condomini per evitare che chi distribuisce i volantini entri dentro il portone o intasi le cassette della posta.

Secondo il Comune, infatti, questi contenitori aperti provocano "frequentemente, a causa del vento o dell'abbandono incontrollato, lo spargimento di notevoli quantità di depliant nelle aree pubbliche".

Un fatto che "pregiudica il decoro urbano e l'igiene della città" e vanifica il servizio di igiene ambientale e lo spazzamento (qualora questo venga realizzato, è chiaro). Così a partire da domani gli amministratori di condominio dovranno attivarsi per disporre la rimozione delle cassette, con in più una specifica prescrizione per i cittadini.

Coloro che infatti dovessero "accettare brevi manu volantini e depliant o prelevano i predetti dagli appositi contenitori" sono invitati "a non gettore il materiale ricevuto sulla pubblica via" ma smaltirlo nella differenziata nei giorni in cui si ritira la carta. In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni scatteranno le sanzioni.