"Volantinaggio selvaggio", l'assessore Hamel: "Controlli nelle cassette condominiali"

Stretta dell'amministrazione comunale contro il "volantinaggio selvaggio". L'assessore all’Ecologia e Ambiente, Nello Hamel ricorda l’ordinanza che regolamenta la distribuzione dei volantini pubblicitari dei supermercati e delle grandi strutture commerciali e che obbliga le agenzie di distribuzione a depositare i volantini esclusivamente nelle singole cassette postali in modo che non siano estraibili dall’esterno.

"La violazione di questo obbligo - ammoniscono dall'amministrazione - prevede sanzioni sia a carico dei distributori che per le aziende che commissionano la distribuzione. Nei prossimi giorni saranno effettuati rigorosi controlli su tutto il territorio ed in particolare saranno attenzionate le cosiddette 'cassette condominiali' ove normalmente i volantini vengono abbandonati in grande quantità per poi finire lungo le strade".