Sta male ma è solo in casa, il Comune fa scattare i soccorsi

Era in cattive condizioni di salute ma viveva solo in casa, senza nessuno che potesse aiutarlo o che potesse allertare gli organi preposti. A fare tutto, però, c'hanno pensato i cittadini e il Comune.

A raccontare la vicenda è il sindaco di Naro, Mariagrazia Brandara. "Dopo aver allertato i responsabili dei servizi sociali e la consulente esterna, questa mattina un'ambulanza del 118 e una pattuglia di vigili urbani hanno prelevato e accompagnato un nostro concittadino che da giorni stava male ed era solo in casa - spiega -. Da qualche minuto si trova in ospedale per ricevere le cure e gli aiuti necessari.Grazie alle tante segnalazioni che mi sono giunte. Comunità è anche questo!".