Lampedusa si stringe attorno alle vittime del naufragio, oggi i funerali

Sarà la parrocchia di San Gerlando ad ospitare i funerali delle vittime del naufragio del 7 ottobre. Don Carmelo La Magra ha scelto una forma intima e privata, niente fotografi e telecamere: il silenzio accoglierà le salme. La commemorazione si terrò questo pomeriggio alle 18, all’interno, appunto, presso la "casa della Fraternità" a Lampedusa.

"Tutti possono partecipare liberamente" fanno sapere dalla chiesa di San Gerlando. La funzione religiose è stata richiesta dai sopravvissuti ma anche dalla comunità di Lampedusa.

Soltanto ieri, L'arcivescovo di Agrigento, don Franco, ha benedetto le mare delle 13 vittime del mare. "Questi fratelli non sono morti per caso - ha detto don Franco - lo sapevamo tutti che potevano morire. Ci vuole una risposta definitiva, non si può giocare al rimbalzo delle responsabilità". I racconti dei sopravvissuti parlano di una notte da incubo, oggi il dolore farà spazio alla speranza.