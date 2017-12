Visite mediche specialistiche prenotabili su Whatsapp, novità dal 2018

Dal primo gennaio, in via sperimentale, sarà possibile prenotare le visite mediche specialistiche anche attraverso la messagistica istantanea di Whatsapp. Lo rende noto l'Asp che presenterà l'iniziativa domani alle 10,30, nella sala riunioni della direzione generale, in viale della Vittoria. La nuova procedura sarà illustrata dal commissario dell'Asp Gervasio Venuti, e dal responsabile Cup, Claudio Lombardo.