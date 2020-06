La Sanità riparte dopo il Covid: migliaia le visite specialistiche da recuperare

Il "sistema sanità" cerca di ripartire dopo lo stop imposto dal "lockdown". Come racconta infatti il quotidiano La Sicilia di oggi, l'Asp è al lavoro per recuperare l'arretrato in tema di prenotazioni per quanto riguarda le visite specialistiche non urgenti, che appunto in questi mesi sono rimaste bloccate per dar spazio alla più urgente gestione della diffusione del Covid-19.

Al momento non è stato ancora quantificato l'effettivo numero di pratiche arretrate, ma questo si potrebbe aggirare intorno alle migliaia. Del resto proprio durante il "lockdown" si è registrato un crollo significativo degli accessi ai Pronto soccorso così come le richieste di assistenza medica, non senza conseguenze drammatica come, ipotizzano alcuni, la morte di alcuni soggetti per patologie come l'infarto.

In questa fase, comunque, non hanno ancora riaperto i fron office del centro unico prenotazioni, che però continua ad essere raggiungibile via telefono.