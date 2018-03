Il console americano Mary Ellen Countryman alla "Fiaccolata dell'amicizia"

Un'altra visita "eccellente" in occasione del Mandorlo in fiore 2018. Arriva domani ad Agrigento il console generale degli Stati Uniti a Napoli, Mary Ellen Countryman, che sarà ricevuta ufficialmente in Comune, assieme al capo dell'ufficio politico del Consolato, Dana Murray, dal sindaco Lillo Firetto.

Subito dopo il console parteciperà assieme al sindaco, alla tradizionale "Fiaccolata dell'amicizia" per le vie della città. Infine alle 21, Mary Ellen Countryman e il sindaco Lillo Firetto apriranno ufficialmente in piazza Cavour la serata di "world music" con il concerto della band americana "Max Baca and Los Texmaniacs" sponsorizzato dalla Missione diplomatica americana in Italia.