Giusi Savarino: "Subire violenza non è normale, denunciate!"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Subire violenza non è normale e non è giusto". A parlare è l'onorevole Savarino che prosegue: "Anche quest'anno, purtroppo, l'elenco delle donne vittime di violenza o di femminicidio è davvero lungo. Mi rivolgo a tutte le donne che subiscono violenza, sia fisica che verbale, e che stringono i denti per salvare le apparenze, o pensando di proteggere i propri figli o semplicemente per paura di restare sole, nell'erronea convinzione di non avere altra scelta : donne ribellatevi! Subire violenza non è normale! Recatevi presso il centro anti violenza più vicino, o in caserma o al pronto soccorso o presso i servizi sociali del Comune e chiedete aiuto e supporto, vi sarà dato! Meritate una vita migliore!

Come rappresentante dell'assemblea regionale presso il forum permanente contro la violenza di genere confermo l'impegno del parlamento regionale e del governo Musumeci a sostenere ogni azioni che aiuti e supporti le donne vittime di violenza a proteggere la propria vita e ad iniziarne una nuova "sana" , ma tutto parte da Voi. L'amore non lascia lividi, ricordatelo sempre".