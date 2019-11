"Violenza sessuale su una turista", il pm: operatore 118 da assolvere

Il pubblico ministero Chiara Bisso ha chiesto l'assoluzione per un operatore del 118 che è accusato di violenza sessuale in danno di una turista inglese di 78 anni, soccorsa quando fu colta da malore e con una gamba malconcia alla Valle dei Templi. La presunta violenza sessuale si verificò sul mezzo di soccorso e la donna, alcuni giorni dopo, presentò una denuncia. Racconti che sono stati sempre smentiti dai vari testi chiamati a deporre. Secondo l'accusa, dunque, stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, la turista, durante il trasporto, non sarebbe stata sempre lucida. Alla richiesta di assoluzione s'è associato anche l'avvocato difensore. Il tribunale - il collegio è presieduto dal giudice Alfonso Malato, a latere Quattrocchi e Zampino - ha rinviato al 23 gennaio per eventuali repliche e per la sentenza.