Picchiano e rapinano un 65enne, beccati dalle telecamere: in manette tre persone

Sono ritenuti colpevoli di una violenta rapina ai danni di un loro concittadino. All'alba di sabato 18 luglio sono scattate le manette per tre persone. Nel dettaglio, i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno tratto in arresto 3 soggetti di Grotte, responsabili nel giugno 2014 di una rapina. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso dal tribunale di Agrigento all’esito del processo durante il quale l’autorità giudiziaria ha totalmente accolto e condiviso ipotesi formulate dai militari della stazione di Grotte durante le meticolose indagini svolte all’epoca.

I carabinieri, sfruttando i sistemi di videosorveglianza presenti in paese e le testimonianze assunte, hanno ricostruito i momenti concitati della rapina: la notte del 7 giugno 2014, a Grotte, la vittima sessantacinquenne era appena scesa in strada mentre i 3 malviventi stavano smontando la sua auto e questi, non contenti, si sono procurati la fuga con la violenza, malmenando il malcapitato, che aveva riportato ben 30 giorni di prognosi.

Due italiani ed un cittadino romeno, tutti noti alle forze dell’ordine, erano stati così identificati dai carabinieri, deferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento ed oggi definitivamente condannati: 3 anni ed 1 mese di reclusione ed il pagamento della multa di 1.920 euro per i due italiani, mentre il cittadino romeno, per via di un cumulo di pena relativo ad altri reati, resterà in carcere per 6 anni, 4 mesi 4 giorni, oltre a dover pagare la multa di 1920 euro. I tre sono stati accompagnati al carcere di Agrigento.