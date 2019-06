"Ospite di un amico, abusa della figlia quattordicenne": la ragazzina conferma le accuse

“Ha approfittato dell’assenza di mio padre per violentarmi, gli ho chiesto di fermarsi ma non lo ha fatto”. La ragazzina quindicenne conferma le accuse nei confronti del ragazzo, C.P., 31 anni, che avrebbe abusato di lei in Romania, approfittando, peraltro, dell’ospitalità del padre. La giovane, ieri, è stata interrogata dal gip Francesco Provenzano nell’ambito dell’incidente probatorio.

A chiedere di acquisire la testimonianza, in contraddittorio fra le parti e pienamente utilizzabile in un eventuale processo, era stata il pubblico ministero Elenia Manno. L’indagato, assistito dall’avvocato Angelo Nicotra, per questi fatti è stato pure condannato in Romania.

Il trentunenne, lo scorso anno, secondo la ricostruzione dell’episodio fatta dalla ragazzina, sarebbe stato ospitato dal padre della presunta vittima, in Romania. Entrambi si trovavano là per cercare lavoro ma quest’ultimo era agevolato dalla circostanza che la moglie aveva una casa nello Stato estero. Il trentenne, secondo quanto denunciato dalla ragazzina, all’epoca quattordicenne, avrebbe approfittato dell’assenza del padre per violentarla.