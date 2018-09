"Violazioni di misure cautelari e spaccio di droga", tre finiscono in manette

Controlli dei carabinieri in tutta la provincia per garantire la sicurezza pubblica. Tre persone sono state arrestate, per motivi differenti, nel corso del fine settimana appena trascorso.

A Licata, è finito in manette un sedicenne, domiciliato in una cooperativa sociale di Campobello di Licata, poiché - fanno sapere i militari - a suo carico erano state accertate delle precedenti violazioni ad una misura cautelare imposta dall’autorità giudiziaria. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal tribunale per i minorenni di Catania.

Invece, a Cammarata, è incappato ad un controllo di identificazione un 30 enne di San Giovanni Gemini, Domenico Macaluso, destinatario di un'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo, poiché - riferiscono ancora i carabinieri - deve scontare la pena di due mesi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Infine, a Favara, durante un controllo su strada, i militari della locale Tenenza hanno sorpreso un sorvegliato speciale 42enne, Ignazio Sicilia, mentre era in compagnia di altre persone, e poiché non era il primo episodio, l’uomo è stato arrestato con l'accusa di violazione alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.