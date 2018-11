"Violò gli obblighi di sorveglianza", il Gip dispone arresti domiciliari

Il Gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Alessandra Russo e ha disposto gli arresti domiciliari per Gianluca Infantino, 32 anni, di Agrigento. Il giovane era stato bloccato, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e dai poliziotti della sezione "Volanti", la sera di Ognissanti in via 25 Aprile.

Il Pm oltre alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, gli ha contestato anche l'accusa di minaccia ai titolari di una piadineria e il furto con scasso all'interno di un'auto.

Sono tre le ipotesi di reato che, dunque, fecero finire agli arresti domiciliari il trentaduenne Gianluca Infantino che è rappresentato e difeso dall'avvocato Gero Lo Giudice.