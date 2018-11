"Violazione obblighi, furto e minacce": gip autorizza Infantino a uscire da casa

Gianluca Infantino, 32 anni, arrestato il primo novembre con le accuse di violazione degli obblighi, furto e minacce, potrà uscire da casa, dove è detenuto ai domiciliari, tre volte alla settimana per "provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita".

Lo ha deciso il gip Stefano Zammuto accogliendo la richiesta del suo difensore, l'avvocato Calogero Lo Giudice. Sono tre le ipotesi di reato che lo hanno fatto finire agli arresti domiciliari. Il giovane è stato bloccato la sera di Ognissanti in via XXV aprile dai carabinieri che lo hanno sorpreso per strada, oltre l'orario consentito dalle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il pubblico ministero Alessandra Russo, che aveva chiesto, ottenendola, la convalida dell'arresto e la misura cautelare dei domiciliari, gli contesta anche l'accusa di minaccia ai titolari di un locale e il furto con scasso all'interno di un'auto.