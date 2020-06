"Violano il foglio di via obbligatorio e tornano a Sciacca": denunciate 2 romene

Erano state "rimpatriate", con foglio di via obbligatorio e con il divieto di tornare per 3 anni nel Comune di Sciacca, dal questore Rosa Maria Iraci. Sono state scovate però di nuovo, ieri sera, proprio a Sciacca. Le due romene sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di inosservanza del foglio di via obbligatorio.

Le due donne sono state trovate in un B&B della città. Ad evidenziare la loro presenza è stato il controllo - ad opera dei poliziotti del locale commissariato - dell'applicazione "Alloggiati". Ed è emerso, appunto, che le due donne a Sciacca non avrebbero potuto proprio starci perché, nel 2018, erano state raggiunte dalla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Quindi, per 3 anni, senza preventiva autorizzazione, non avrebbero potuto far ritorno nella città Termale.