"Viola l'ordine di espulsione del prefetto", arrestato e scarcerato

Sorpreso dai poliziotti della squadra mobile, in giro per Lampedusa, nonostante il prefetto, appena tre mesi fa, gli avesse notificato un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Kamel Dab, 26 anni, della Tunisia, è stato arrestato ieri sera in flagranza di reato e questa mattina è comparso in tribunale per il processo per direttissima. Il giovane, difeso dall'avvocato Gianfranco Pilato, dopo l'udienza di convalida è tornato libero. Il giudice Ornella Maimone ha ratificato il provvedimento ma non ha applicato alcuna misura.