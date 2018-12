Il Parco archeologico aumenterà la produzione di vino: comprate le "Barbatelle"

Il Parco archeologico Valle dei Templi mira ad aumentare la produzione di vino. Per questo motivo è stato disposto l'acquisto - per circa 50 mila euro - di diverse decine di piante "Barbatelle": un tipo di vite selvatica che poi dovrà essere innestata per la crescita della specie per vinificare. E lo scopo è, appunto, quello di aumentare la produzione di vino già in corso nella zona "A" dove i vigneti esistenti producono il "Diodoros" che è realizzato con la collaborazione della Cva di Canicattì.

Il vino rosso, prodotto dal Parco archeologico, è composto al 90 per cento dal Nero d'Avola: il cosiddetto "calabrese" a cui vengono aggiunti, per la restante parte, Nerello Cappuccio e Nerello Mascalese.