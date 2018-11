Il sogno del narese Grifo non finisce: Mancini gli dà la maglia numero 10

L’Italia si appresta ad affrontare gli Stati Uniti in amichevole, la partita chiuderà gli impegni della nazionale allenata da Roberto Manchini.

Sulle spalle di Vincenzo Grifo, talento di Naro, ci sarà una una maglia più che mai pesante. Si, perché il centrocampista offensivo indosserà la “dieci” che fu di gente come Rivera, Baggio, Totti e Del Piero.

Questa sera Grifo non partirà tra gli undici titolari, ma è pronto a ritagliarsi uno spazio a partita in corso. La sua prima volta di certo non la dimenticherà facilmente, lui tedesco d’adozione ma italiano nel cuore.

I dubbi di formazione erano tra Chiesa e Grifo, ma il giovane della Fiorentina potrebbe avere la meglio. La famiglia Grifo sarà, dalle 20 e 45, sarà davanti la tv, anche Naro tiferà per quel giocatore dal sangue per metà agrigentino.