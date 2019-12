Premiato Vincenzo D'Anna, il giovane che con il suo blog guarda lontano

Si chiama Vincenzo D’Anna è agrigentino e recentemente ha ricevuto un riconoscimento speciale. Si, perché, Vincenzo è “un esempio da seguire”. Tra le mani del giovane ragazzo la targa del “Quinto memoriale”.

L’agrigentino, da qualche tempo, ha dato vita ad un blog. Un raccoglitore di pensieri dove, Vincenzo D’Anna, scrive di politica ma anche di barriere architettoniche. Le difficoltà di ogni giorno ed i desideri belli delle persone che vivono in carrozzina. Il suo blog, dunque, ha fatto eco fino ad essere premiato.

“Tu non sarai solo ad affrontare questa battaglia – si legge tra le motivazioni del riconoscimento – avrai noi, tutti noi al tuo fianco. Sei diventato un leader in questo campo, per come ti stai spendendo. Per questo, come primo segno della nostra storia, del nostro rispetto, della nostra ammirazione e del nostro immenso affetto, oggi ti facciamo dono di questa targa”. Il blog di Vincenzo, che ogni giorno vanta centinaia di condivisioni, è stato meritevole di un riconoscimento.

Il giovane agrigentino che si è diplomato con il massimo dei voti, non ha battuto ciglio: premio alla mano ha ringraziato ed è pronto a continuare il suo impegno verso il sociale.

Vincenzo ha la faccia tosta di chi affronta, con orgoglio e dignità, il duro percorso della disabilità. L’agrigentino spiattella in rete anche le problematiche dovute alle barriere architettoniche. Troppe. Oggi, Vincenzo, stringe forte a se il suo premio e torna a non porsi limiti. Idee chiare e voglia di fare il giovane blogger è pronto a scrivere ancora.